«الزكاة والدخل» توضح الإجراء المطلوب في حالة فرض ضريبة القيمة المضافة مرتين

بيَّنت الخطوات اللازمة لتقديم بلاغ

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الإجراء المطلوب في حالة تعرُّض المواطن لفرض ضريبة القيمة المضافة مرتين. وقالت «الزكاة والدخل»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «إنَّ ضريبة القيمة المضافة لا يتم فرضها مرتين، وفي حالة حدوث ذلك على المواطن، تقديم بلاغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإرفاق الفاتورة للتحقق والإفادة». وجاء ذلك ردًا على تساؤل تلقته الهيئة بشأن فاتورة تلقاها مواطن بشأن دفع الضريبة مرتين.

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