هل يُمكن تجديد رخصة سير المركبة بدون فحص؟.. «أبشر» توضح

كشفت منصة «أبشر»، عن أنه من أجل تجديد رخصة سير المركبة لا بد من توافر ثلاثة أشياء، أولها سريان الفحص الدوري، وثانيها التأمين، وثالثها سداد الرسوم، وهذه الشروط لا بد من توافرها لتجديد رخصة سير المركبة من حسابك بمنصة أبشر.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، الذي تساءل عن إمكانية تجديد رخصة السيارة، دون فخص، لتوضح «أبشر»، أن ذلك لا يجوز؛ حيث أنه من الضروري سريان الفحص.

ووجّه أحد المتابعين على تويتر سؤالًا قال فيه: «‏‎لو سمحت، أقدر أجدد الرخصة سير المركبة بدون فحص؟». وهو ما قامت أبشر بالرد عليه بقولها: «‏‎أخي الكريم، يلزم سريان الفحص الدوري والتأمين وسداد الرسوم؛ لتتمكن من تجديد رخصة سير المركبة من حسابك بمنصة أبشر.. نسعد بتواصلكم».