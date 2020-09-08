حددت 3 شروط..
كشفت منصة «أبشر»، عن أنه من أجل تجديد رخصة سير المركبة لا بد من توافر ثلاثة أشياء، أولها سريان الفحص الدوري، وثانيها التأمين، وثالثها سداد الرسوم، وهذه الشروط لا بد من توافرها لتجديد رخصة سير المركبة من حسابك بمنصة أبشر.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، الذي تساءل عن إمكانية تجديد رخصة السيارة، دون فخص، لتوضح «أبشر»، أن ذلك لا يجوز؛ حيث أنه من الضروري سريان الفحص.
ووجّه أحد المتابعين على تويتر سؤالًا قال فيه: «لو سمحت، أقدر أجدد الرخصة سير المركبة بدون فحص؟». وهو ما قامت أبشر بالرد عليه بقولها: «أخي الكريم، يلزم سريان الفحص الدوري والتأمين وسداد الرسوم؛ لتتمكن من تجديد رخصة سير المركبة من حسابك بمنصة أبشر.. نسعد بتواصلكم».
كانت هذه تفاصيل خبر هل يُمكن تجديد رخصة سير المركبة بدون فحص؟.. «أبشر» توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.