الأحوال المدنية: تسلم بطاقة الهوية مشروط بإجراءين

لضمان تجنب العقوبات

جدَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التأكيد على إجراءين ضرورين في حالة تسلم المواطن لبطاقة الهوية الوطنية؛ تفاديًا للعقوبات. وردَّت الوكالة على تساؤل تلقته عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» بشأن كيفية تسلم الهوية، بأنَّ المواطن في حالة وصوله رسالة تفيد بجاهزية بطاقته للاستلام عليه التوجُّه للمكتب، مع ضرورة اتخاذ الاحترازات الصحية كافة واتباع التعليمات التي تُوجَّه له من قِبل موظفي المكتب، حتى لا تطبق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحقه.

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