تعرّف على موعد صرف الدفعة الثالثة من مبادرة دعم الأفراد

كشفت الهيئة العامة للنقل، عن أنه سيتم اليوم الثلاثاء، البدء بصرف الدفعة الثالثة من مبادرة دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب.

وذكرت هيئة النقل –عبر حسابها على تويتر- أنه سيتم البدء بصرف الدفعة الثالثة من المبادرة، اليوم الثلاثاء، للذين تأثرت أعمالهم بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت الهيئة العامة للنقل، –في وقت سابق- عن صدور الموافقة الكريمة على دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات ولمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت الهيئة، أن المبادرة تدعم المواطنين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل الذين يعملون مقدار دوام كامل، والذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا؛ حيث سيتم دعمهم بمبلغ، مقدار الحد الأدنى لرواتب السعوديين لمدة ثلاثة أشهر.

وتهدف المبادرة- وفقًا لهيئة النقل- لضمان عدم تأثر الأفراد ماليًا واجتماعيًا نتيجة تأثر مصدر دخلهم الأساسي وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم والتزامهم.

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وأشارت الهيئة، إلى أن الفئة والأنشطة المستهدفة تتمثل في السعوديين العاطلين والذين يعملون بمقدار دوام كامل في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب بشرط عدم ارتباطهم بوظائف أخرى.

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