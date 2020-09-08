

بيشة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

قدّم مركز السكري والغدد الصماء في بيشه خدماته لـ 3969 مستفيدا وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م.

ويضم المركز عدداً من العيادات التخصصية وهي عيادة السكري كبار و أطفال، وعيادة الغدد الصماء (كبار و صغار)، حيث تقوم العيادة بالتشخيص والعلاج للنوعين الأول والثاني للسكر، وذلك بالتنسيق مع عيادة التثقيف الصحي، إذ يتم تعريف المريض بنوع السكر وسبب حدوثه وإعطائه خيارات العلاج المناسب، إضافةً إلى عيادة التغذية العلاجية التي يتم فيها وضع نظام غدائي لكل مريض بحسب حالته الصحية، وعيادة القدم السكري، وعيادة صحة الفم والأسنان، وعيادة العيون لمرضى السكري، وعيادة مجسمات السكري.

// انتهى //

10:47ت م

0040





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز السكري والغدد الصماء في بيشة يُقدم خدماته لـ 3969 مستفيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.