السعودية اليوم / "شرح منظومة التفسير" درس أسبوعي بجامع الملك فهد بالخبر



الخبر 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، درساً أسبوعياً بعنوان: "شرح منظومة التفسير"، وهي نظم في علوم القرآن ــ شرح عمدة الفقه، يلقيه علي بن صالح المري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بعد صلاة العشاء في جامع الملك فهد بالمحافظة.

يأتي الدرس في إطار البرامج والأنشطة التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

10:42ت م

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