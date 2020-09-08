السعودية اليوم / تسجيل 136 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية



سول 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 136 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الكورية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 21.432 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 341 حالة وفاة .

// انتهى //

10:41ت م

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سول 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 136 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 5 وفيات .وأفادت السلطات الصحية الكورية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 21.432 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 341 حالة وفاة .// انتهى //10:41ت م0037

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