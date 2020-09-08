السعودية اليوم / موسم عنيزة للتمور يواصل فعالياته



عنيزة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

يواصل موسم عنيزة للتمور المقام وسط المدينة الغذائية في شرق عنيزة فعالياته، حيث تستقبل ساحة المزادات كميات كبيرة من التمور وسط حضور كبير من المتسوقين وتجار التمور في تأكيد على أن حركة البيع والشراء لا تزال في تصاعد مستمر.

من جانب آخر شهدت أركان التجزئة التي خصصتها اللجنة المنظمة لرائدات الأعمال من الفتيات حركة بيع جيدة، وقد خصص لهن موقع مناسب في الجزء الجنوبي من المدينة الغذائية بالقرب من جناح مبيعات التجزئة المخصص للشباب، كما تشهد شوارع المحافظة الرئيسة عدداً آخر من أركان مبيعات التجزئة للشباب وفرت اللجنة المنظمة أماكن خاصة بهم.

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10:37ت م

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