السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا



جاكرتا 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، بحر باندا في إقليم مالوكو شرق إندونيسيا، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وأوضح رئيس مركز الزلازل للأرصاد الجوية وعلم المناخ رحمت تريونو، أن الزلزال كان على عمق 139 كم، وشعر به الناس في المناطق المجاورة.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

// انتهى //

10:27ت م

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