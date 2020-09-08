السعودية اليوم / عيادات " تطمن " تقدم خدماتها لأكثر من 70 ألف مراجع في مكة المكرمة



مكة المكرمة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

قدمت عيادات " تطمن " بمكة المكرمة خدماتها لأكثر من 70 ألف مراجع حتى الآن، وذلك عبر 7 مراكز صحية تشمل مركز المنصور، ومركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية، ومركز حداء، ومركز شرائع المجاهدين، ومركز أبو عروة بقطاع الجموم، ومركز غران بقطاع خليص، وكذلك مركز الكامل بقطاع الكامل.

يُذكر أن عيادات " تطمن " مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس

// انتهى //

10:27ت م

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مكة المكرمة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسقدمت عيادات " تطمن " بمكة المكرمة خدماتها لأكثر من 70 ألف مراجع حتى الآن، وذلك عبر 7 مراكز صحية تشمل مركز المنصور، ومركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية، ومركز حداء، ومركز شرائع المجاهدين، ومركز أبو عروة بقطاع الجموم، ومركز غران بقطاع خليص، وكذلك مركز الكامل بقطاع الكامل.يُذكر أن عيادات " تطمن " مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا COVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:27ت م0029

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