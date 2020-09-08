السعودية اليوم / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي



جدة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار ، عبر الاتصال المرئي أمس ، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايدوليت.

وبحث اللقاء ، التعاون في مجال الأمن الغذائي والاستثمار ، وتبادل المعارف والخبرات ، وسلاسل القيمة والزراعة والشراكة مع المنظمات ذات الصلة .

// انتهى //

10:22ت م

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