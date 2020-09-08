السعودية اليوم / تعليم الشرقية يناقش خطط الإرشاد الطلابي للتعليم عن بُعد



الدمام 20 محرم 1442 هـ الموافق 8 سبتمبر 2020 م واس

ناقشت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية خلال اجتماعها عن بُعد؛ الخطط العامة للإرشاد الطلابي للعام الدراسي الحالي، ودور وحدات الخدمات الإرشادية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة التعليم تسير وفق خطة عامة لتحقيق مستهدفاتها التعليمية، وتقديم الدعم والمساندة لجميع الطلبة، مؤكداً على جميع المدارس بمختلف مراحلها التفاعل مع الطلبة خلال الأسبوع التمهيدي، وتقديم الخدمات الإرشادية وإجراءات التسجيل، إضافة إلى العمل على برامج التهيئة اللازمة لأي طالب وطالبة، وتفعيل الهاتف الإرشادي لاستقبال الاستفسارات وإيضاح خطوات التسجيل هاتفياً.

وبين الباحص، أن إدارات المدارس كثّفت خططها للتواصل مع أولياء الأمور والطلبة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وتقديم الخدمة الإرشادية أو الفنية، والعمل على برامج متعددة أبرزها برنامج "تكافل" بهدف وصول الخدمات التعليمية بما يناسب طبيعة المرحلة الحالية للتعليم عند بعد.

// انتهى//

10:21ت م

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