السعودية اليوم / أكثر من 600 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض



الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

قدّمت مراكز "تأكد" في الرياض خدماتها لـعدد 688064 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "

كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

// انتهى //

10:00ت م

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الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسقدّمت مراكز "تأكد" في الرياض خدماتها لـعدد 688064 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس " كورونا " من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.// انتهى //10:00ت م0022

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