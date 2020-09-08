السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تزيل تعديات على أراضٍ حكومية تجاوزت أكثر من 86 ألف متر مربع



ظهران الجنوب 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

أزالت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم, تعديات على أراضٍ حكومية، بلغت مساحتها أكثر من 86 ألف متر مربع، في مخطط الظهراني ورية والجربة غرب المحافظة.

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية تعديات على أراضٍ حكومية غرب المحافظة عبارة عن عقوم ترابية ومسوحات، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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09:24ت م

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