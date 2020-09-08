شكرا لقرائتكم خبر عن هاري وميغان يردان 2.4 مليون جنيه إسترليني لخزينة بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

رد الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، أموالا بقيمة 2.4 مليون جنيه إسترليني إلى البريطانيين، تكلفة تجديد المنزل الذي منحته لهما الملكة إليزابيث الثانية قبل أن يتنازلان عن الحياة الملكية.

وأكد متحدث باسم دوق ساسكس (هاري) أنه رد بالكامل المبلغ الذي بدأ سداده في أبريل 2020. وقال دافعو الضرائب البريطانيون، الذين ضغطوا على هاري ليرد الأموال، بأن الأمر كان "نصرا صعبا". ووفقًا للنشطاء، كان على هاري وميغان تعويض كل نفقاتهما على حساب الدولة فور مغادرة العائلة المالكة، وليس بعد مرور فترة من ذلك.

ويقيم هاري وميغان الآن في لوس أنجلوس، بعدما تخليا عن أدوارهما الملكية في مارس، لبدء مسيرة حياتية جديدة، وقررا مغادرة بريطانيا بعد تصاعد العداء مع الإعلام.