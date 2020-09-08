السعودية | التحالف: تدمير "درون" حوثية مفخخة باتجاه جنوب السعودية

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير "درون" حوثية مفخخة باتجاه جنوب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تجاه السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. هذا وأعلن التحالف مسبقاً، أنه سيواصل الإجراءات لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية، مشدداً على نيته محاسبة المتورطين بالعمل الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي، وأضاف أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية على تخطيط وتنفيذ هذا الأعمال الإرهابية

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