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سجلت الهند 1133 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، فيما يعتبر أعلى عدد وفيات في يوم واحد بالفيروس منذ أكثر من شهر؛ رغم تراجع الإصابات الجديدة.
وأعلنت الوزارة الصحة عن وفاة 1133 بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو أعلى مستوى منذ يوليو ليصل إجمالي الوفيات إلى 72775.
لكن الحالات اليومية الجديدة بلغت 75809، بحسب "رويترز" وهو أدنى مستوى في أسبوع.
وتخطت الهند البرازيل، يوم الاثنين، لتصبح ثاني دولة في عدد الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة بـ4.28 ملايين إصابة.الهند فيروس كورونا الجديد
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 10:01 AM
حالات الإصابة اليومية الجديدة بلغت 75809.. أدنى مستوى في أسبوعالهند تسجل أكبر عدد وفيات بكورونا في يوم واحد منذ أكثر من شهر
سجلت الهند 1133 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، فيما يعتبر أعلى عدد وفيات في يوم واحد بالفيروس منذ أكثر من شهر؛ رغم تراجع الإصابات الجديدة.
وأعلنت الوزارة الصحة عن وفاة 1133 بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو أعلى مستوى منذ يوليو ليصل إجمالي الوفيات إلى 72775.
لكن الحالات اليومية الجديدة بلغت 75809، بحسب "رويترز" وهو أدنى مستوى في أسبوع.
وتخطت الهند البرازيل، يوم الاثنين، لتصبح ثاني دولة في عدد الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة بـ4.28 ملايين إصابة.
، الهند تسجل أكبر عدد وفيات بكورونا في يوم واحد منذ أكثر من شهر ،
المصدر : الخليج 365
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