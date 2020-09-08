، تعرَّف على سعر وتفاصيل منصة ألعاب "إكس بوكس" المسرّبة ،

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كشفت تقارير صحفية عالمية عن السعر والتفاصيل المسرّبة حول منصة ألعاب شركة "مايكروسوفت" الأمريكية الشهيرة "إكس بوكس".
وأظهرت تسريبات من مصادر داخل الشركة الأمريكية، نقلها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت تنوي أن تطرح إصداريْن من "إكس بوكس"، وهما "إكس بوكس سيريس إكس" و"إكس بوكس سيرس إس".
ومن المتوقع أن تطرح مايكروسوفت منصتيها الجديدتين للألعاب في 10 نوفمبر المقبل.
وستطرح الشركة الأمريكية منصة "إكس بوكس سيرس إكس" بسعر يصل إلى 499 دولاراً أمريكياً.
وستكون تلك النسخة مدمجاً بها قارئ أسطوانات، بينما ستكون النسخة الأقل غير المدمجة بقارئ أسطوانات "إكس بوكس سيرس إس" بسعر 299 دولاراً أمريكياً.
وستتمتع المنصتان الجديدتان للألعاب بتوافقهما مع الألعاب الموجودة مع الإصدارات السابقة، مع إمكانية تشغيلها ألعاب بتقنية 4 كي.
كما ستكون منصتا "إكس بوكس" قادرتين على تشغيل ألعاب بدقة 1080 × 1440 بيكسل، وستحتوي وحدة "سيرس إس" على وحدة معالجة مركزية أقل قوة من "سيرس إكس".
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 10:00 AM
من المتوقع أن تطرحها مايكروسوفت في 10 نوفمبر المقبلتعرَّف على سعر وتفاصيل منصة ألعاب "إكس بوكس" المسرّبة
كشفت تقارير صحفية عالمية عن السعر والتفاصيل المسرّبة حول منصة ألعاب شركة "مايكروسوفت" الأمريكية الشهيرة "إكس بوكس".
وأظهرت تسريبات من مصادر داخل الشركة الأمريكية، نقلها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت تنوي أن تطرح إصداريْن من "إكس بوكس"، وهما "إكس بوكس سيريس إكس" و"إكس بوكس سيرس إس".
ومن المتوقع أن تطرح مايكروسوفت منصتيها الجديدتين للألعاب في 10 نوفمبر المقبل.
وستطرح الشركة الأمريكية منصة "إكس بوكس سيرس إكس" بسعر يصل إلى 499 دولاراً أمريكياً.
وستكون تلك النسخة مدمجاً بها قارئ أسطوانات، بينما ستكون النسخة الأقل غير المدمجة بقارئ أسطوانات "إكس بوكس سيرس إس" بسعر 299 دولاراً أمريكياً.
وستتمتع المنصتان الجديدتان للألعاب بتوافقهما مع الألعاب الموجودة مع الإصدارات السابقة، مع إمكانية تشغيلها ألعاب بتقنية 4 كي.
كما ستكون منصتا "إكس بوكس" قادرتين على تشغيل ألعاب بدقة 1080 × 1440 بيكسل، وستحتوي وحدة "سيرس إس" على وحدة معالجة مركزية أقل قوة من "سيرس إكس".
، تعرَّف على سعر وتفاصيل منصة ألعاب "إكس بوكس" المسرّبة ،
المصدر : الخليج 365
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