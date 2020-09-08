- 1/3
- 2/3
- 3/3
أزالت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم، تعديات على أراضٍ حكومية، بلغت مساحتها أكثر من 86 ألف متر مربع، في مخطط الظهراني ورية والجربة غرب المحافظة.
جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية تعديات على أراضٍ حكومية غرب المحافظة عبارة عن عقوم ترابية ومسوحات، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
بمشاركة أمنية.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بعسير تجاوزت 86 ألف م2وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-08
أزالت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم، تعديات على أراضٍ حكومية، بلغت مساحتها أكثر من 86 ألف متر مربع، في مخطط الظهراني ورية والجربة غرب المحافظة.
جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية تعديات على أراضٍ حكومية غرب المحافظة عبارة عن عقوم ترابية ومسوحات، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
09:54 AM
تحرُّك من بلدية ظهران الجنوب أعقب رصد الفرق الرقابية عقوماً ترابية ومسوحات
أزالت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم، تعديات على أراضٍ حكومية، بلغت مساحتها أكثر من 86 ألف متر مربع، في مخطط الظهراني ورية والجربة غرب المحافظة.
جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية تعديات على أراضٍ حكومية غرب المحافظة عبارة عن عقوم ترابية ومسوحات، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
، بمشاركة أمنية.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بعسير تجاوزت 86 ألف م2 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة أمنية.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بعسير تجاوزت 86 ألف م2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.