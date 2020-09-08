محمد بن مسعود - الدمام - على طريق الملك عبدالعزيز وما زالت عمليات الإخماد مستمرة تواصل فِرَق الدفاع المدني في بريدة، جهودها لإخماد حريق اندلع في مستودع أخشاب. وقال الدفاع المدني صباح اليوم: يباشر مدني #بريدة حريقًا اندلع في مستودع أخشاب على طريق الملك عبدالعزيز، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة. الدفاع المدني الدفاع المدني "مدني بريدة" يواصل جهوده لإخماد حريق اندلع بمستودع أخشاب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-08 تواصل فِرَق الدفاع المدني في بريدة، جهودها لإخماد حريق اندلع في مستودع أخشاب. Advertisements وقال الدفاع المدني صباح اليوم: يباشر مدني #بريدة حريقًا اندلع في مستودع أخشاب على طريق الملك عبدالعزيز، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة. 08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 09:06 AM على طريق الملك عبدالعزيز وما زالت عمليات الإخماد مستمرة على طريق الملك عبدالعزيز وما زالت عمليات الإخماد مستمرة تواصل فِرَق الدفاع المدني في بريدة، جهودها لإخماد حريق اندلع في مستودع أخشاب. وقال الدفاع المدني صباح اليوم: يباشر مدني #بريدة حريقًا اندلع في مستودع أخشاب على طريق الملك عبدالعزيز، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة. ، "مدني بريدة" يواصل جهوده لإخماد حريق اندلع بمستودع أخشاب ،

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