شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يباشر إخماد حريق في مستودع للخيام بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

باشر الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في مستودع للخيام بحي المناخ . وبحسب الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع تويتر، لازالت فرق الدفاع المدني تكافح الحريق وتمنع انتقاله للمواقع المجاورة.

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