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وظائف تقنية شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة

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2020-09-08

وظائف تقنية شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالرياض عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات أو علوم الحاسب مع الخبرة بالمسميات والشروط التالية:

– مدير تطبيقات تقنية

المتطلبات: بكالوريوس في أي من تخصصات “تقنية المعلومات، علوم الحاسب” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: العمل على نظام “ERP Oracle” والمنصات الرقمية وعلى لغة “Sharepoint و.Net”.

– مدير البنية التحتية

المتطلبات: بكالوريوس في أي من تخصصات “تقنية المعلومات، علوم الحاسب” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه.

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الوصف الوظيفي: العمل بمشاريع تأسيس البنية التحتية على أنظمة “Cisco” وتأسيس مركز بيانات وحاسب آلي وعمل استضافة للخوادم.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– توفر خبرة في إدارة المشاريع التقنية.

– يفضل من لديهم شهادة مهنية في إدارة المشاريع “PMP”.

يبدأ التقديم على وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة من تاريخ 1442/1/19هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي (http://https//www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=67937775&geoId=92000000).

 


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