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وظائف تقنية شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالرياض عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات أو علوم الحاسب مع الخبرة بالمسميات والشروط التالية:
– مدير تطبيقات تقنية
المتطلبات: بكالوريوس في أي من تخصصات “تقنية المعلومات، علوم الحاسب” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه.
الوصف الوظيفي: العمل على نظام “ERP Oracle” والمنصات الرقمية وعلى لغة “Sharepoint و.Net”.
– مدير البنية التحتية
المتطلبات: بكالوريوس في أي من تخصصات “تقنية المعلومات، علوم الحاسب” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه.
الوصف الوظيفي: العمل بمشاريع تأسيس البنية التحتية على أنظمة “Cisco” وتأسيس مركز بيانات وحاسب آلي وعمل استضافة للخوادم.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– توفر خبرة في إدارة المشاريع التقنية.
– يفضل من لديهم شهادة مهنية في إدارة المشاريع “PMP”.
يبدأ التقديم على وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة من تاريخ 1442/1/19هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي (http://https//www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=67937775&geoId=92000000).
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