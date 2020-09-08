هيئة المهندسين تبدأ استقبال المراجعين بعد حجز موعد مسبق

2020-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين استقبال المراجعين والمستفيدين في مقرها بمدينة الرياض، بدءاً من اليوم، وذلك بعد حجز مواعيد إلكترونية مسبقة عبر موقعها الالكتروني (هنا الرابط).

وأطلقت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة المواعيد الإلكترونية، حيث يمكن للمراجعين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال الدخول على الموقع الالكتروني، وحجز موعد من خلال قائمة اتصل بنا، واختيار اليوم والوقت المتاح، ثم استكمال البيانات لتأكيد الموعد.

وتأتي هذه الخدمة من هيئة المهندسين لتسهيل إجراءات المستفيدين، وحرصاً على سلامتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث سيتم استقبال المراجعين الحاصلين على مواعيد مسبقة فقط.



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