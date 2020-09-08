2020-09-08

السودان اليوم .. ضحايا بالعشرات وتشريد مئات الأسر

متابعات الخليج 365 - متابعة

بعد أن أُعلن السودان اليوم منطقة كوراث طبيعية، وأعلنت فيه حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي صورا تظهر حجم المأساة التي تسببت بها الفيضانات والتي أودت بحياة العشرات ودمرت آلاف المنازل.

المياه تغمر الأهالي

وبهاشتاق “#من_قلبي_سلام_للخرطوم” أظهرت عدة صور ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه، التي غمرت المنازل والشوارع والأراضي الزراعية.

ومن أبرز الصور التي تم تداولها، صورة لرجل يحمل طفلته على كتفيه والمياه تغمره حتى رأسه.

ووفق وزارة الداخلية السودانية، فقد أودت الفيضانات بحياة 100 شخص على الأقل.

وكشفت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية، لينا الشيخ، عن حجم الخسائر الناجمة عن الفيضانات.

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وفاة وتشريد المئات

وقالت الشيخ إن الأضرار أسفرت عن “وفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل” بحسب الإحصائيات .

يذكر أن النيل يشهد ارتفاعاً كبيراً في منسوب المياه لم يسجّله منذ أكثر من قرن ما أدى لفيضانات في السودان.

وبلغت الخسائر البشرية للفيضانات في السودان نحو 100 قتيل و46 جريحا، فيما غرقت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة في ولايات شمال كردفان والخرطوم والجزيرة والقضارف وسنار.

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