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2020-09-08 حريق يلتهم مستودعاً للخيام بحي المناخ بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، صباح اليوم الثلاثاء، حريقاً اندلع في مستودع للخيام بحي المناخ. Advertisements وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن مدني الرياض باشر حريقاً اندلع في مستودع للخيام بحي المناخ ومنع انتقاله للمواقع المجاورة.



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