شكرا لمتابعة خبر عن عائلة خاشقجي: الأحكام عادلة ورادعة لكل مجرم ومسيء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت عائلة الصحفي االراحل جمال خاشقجي، أن أحكام الحق العام التي أصدرتها المحكمة الجزائية تمثل "رادعًا لكل مجرم ومسيء مهما كان".

وقال محامي العائلة المستشار معتصم خاشقجي : إن "الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام".

وأضاف: أن الأحكام "تعتبر رادعًا لكل مجرم مسيء مهما كان، ولقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه، ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة" بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وتابع: "لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء".