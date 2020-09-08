شكرا لمتابعة خبر عن مصادر وإتلاف طن وتسعمائة كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة بخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أتلفت إدارة صحة البيئة التابعة لوكالة الخدمات ببلدية محافظة خميس مشيط نحو طن و تسعمائة كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن الجهود الرقابية على أسواق المحافظة من خلال حملة الرقابة البلدية

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بإسم بلدية خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني ، أن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، مبيناً أن إدارة صحة البيئة أُتلفت خلال الأسبوع الماضي نحو 1,900 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى مخالفة 53 منشأة تجارية وأغلاق 4 منشآت اخرى، وذلك بعد أكثر من 269 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال الأسبوع الماضي بالإضافة الى سحب وفحص 74 عينة غذائية بمختبر البلدية.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات النظامية المعمول بها، وغيرها من المخالفات.

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وأكد بأن البلدية تدعو جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.