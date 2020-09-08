“الجوازات”: تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات لفئات من الوافدين داخل وخارج المملكة

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أعلنت المديرية العامة للجوازات قرارات بتمديد صلاحيات الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة منتهية الصلاحية لفئات من الوافدين الموجودين خارج المملكة.

وقالت المديرية إنه سيتم التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والذين انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من 1- 31 أغسطس الماضي، بدون مقابل، ليكون التمديد لمدة شهر من تاريخ انتهاء الإقامة.

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وأوضحت أنه سيتم تمديد صلاحية الإقامات المنتهية للعمالة المنزلية الموجودة خارج المملكة ولديها تأشيرات خروج وعودة، بدون مقابل لمن انتهت لهم فترة التمديد، ليكون تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرة إلى 30 سبتمبر الجاري.

وفيما يتصل بصلاحية تأشيرات الخروج العودة، أبانت الجوازات أنه سيتم تمديد صلاحية التأشيرة آلياً للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة التجارية، لمن إقاماتهم سارية الصلاحية، دون مقابل، لمن انتهت لهم فترة التمديد، ليكون إلى 30 سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أنه سيتم تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، دون مقابل لمن انتهت لهم فترة التمديد ليكون إلى تاريخ 30 سبتمبر الجاري.

