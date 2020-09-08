متحدث “التجارة” يكشف أغرب حالة تستر تجاري لسعودي ورّطه وافد في ديون بقيمة 4 ملايين ريال

︎ :

.



كشف المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عن بعض الحالات الضخمة للتستر التجاري، مؤكدًا أن بعضها يصلح لأفلام السينما.

وذكر، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إحدى الحالات الكارثية للتستر التجاري، والتي تسببت في ديون بقيمة 4 ملايين ريال على أحد المواطنين السعوديين.

Advertisements

وتابع بأن المواطن السعودي كان يتصرف بحسن نية مع أحد العمالة غير المرخصة، حيث أعطاه أوراق المؤسسة الموقعة والمختومة، بالإضافة إلى شيكات على بياض، ليفاجئ العامل المواطن بطلب نقل كفالته، وهو ما وافق عليه السعودي.

وأكد الحسين أن المواطن اكتشف أنه مطالب بتسليم بضائع بقيمة 4 ملايين ريال، مشيرًا إلى أنه في تلك الحالة تقع المسؤولية على صاحب السجل التجاري الذي تتم باسمه كافة التعاملات.

كما روى متحدث وزارة التجارة قصة أخرى لشاب اكتفى بالحصول على 3 آلاف ريال من وافد مقابل إدارته لورشة، ليتمكن العامل الأجنبي من الحصول على دخل ضخم أهّله لشراء بيت في الرياض وشقة في دبي وسيارة فارهة.