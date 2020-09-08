حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كما يتوقع ارتفاع الرطوبة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
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