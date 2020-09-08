توضيح من المرور بشأن التاريخ المعتمد لاستخراج رخصة القيادة

وفق الإجراءات النظامية المتبعة

أوضح المرور السعودي، التاريخ المعتمد لتجديد رخص قيادة المركبات بحسب الإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن. جاء ذلك ردًا من الحساب الرسمي لـ «المرور»، عبر موقع «تويتر» جاء فيه: «هل التاريخ المعتمد لاستخراج رخصة القيادة هو الميلادي أم الهجري؟»، ورد الحساب بأن التاريخ الهجري هو المعتمد رسميًا لاستخراج الرخصة.

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