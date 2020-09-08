تنظيمات جديدة تمنع الحفر قبل مرور 5 أعوام من سفلتة الشوارع في الرياض

أصدرت أمانة منطقة الرياض، تنظيمات جديدة لحفريات الطرق داخل المدينة، تمنع الحفر قبل مرور 5 أعوام من سفلتة الشوارع، وذلك ضمن مبادراتها للوصول لأقصى درجات الكفاءة والجودة.

وتتضمن مبادرات الأمانة، في هذا الشأن مبادرة الشراكة الخدمية في مواقع الأعمال المدنية؛ بهدف اختصار الوقت والجهد الذي يتم خلال عملية التعامل مع بلاغات السكان عند وجود قصور أو خطورة في مواقع الحفر، فضلًا عن مبادرة حماية المرافق والأراضي من مخلّفات أعمال الحفر، والتي تهدف إلى حماية المرافق العامة والأراضي الخاصة من إبقاء أو تخزين الحواجز الخراسانية فيها بعد الانتهاء من أعمال الحفريات، وفق الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض بموقع «تويتر».

كما تتضمن مبادرات أمانة المنطقة، مبادرة تنسيق أعمال الصيانة والحفر بين الأمانة والجهات الخدمية وتهدف للاستفادة من الاعتمادات المالية لأعمال الصيانة بشكل أمثل وعدم إتلاف السفلتة الجديدة وإعادة الشوارع لما كانت عليه قبل الحفر، بالإضافة إلى مبادرة رفع كفاءة وجودة الأعمال المدنية للتأكّد من توفر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الأعمال المدنية لدى مقاولي الجهات الخدمية من تصنيف المقاولين وتأهيلهم في مجال الطرق.