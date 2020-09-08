السعودية اليوم / المكسيك تسجل 3486 إصابة بفيروس كورونا و223 وفاة



مكسيكو سيتي 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

سجلت المكسيك 3486 إصابة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات المؤكدة أعلى على الأرجح من الأرقام المعلنة.

// انتهى //

07:53ت م

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مكسيكو سيتي 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسسجلت المكسيك 3486 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و223 وفاة يوم الاثنين ليصل إجمالي الحالات إلى 637509 والوفيات إلى 67781.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات المؤكدة أعلى على الأرجح من الأرقام المعلنة.// انتهى //07:53ت م0010

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