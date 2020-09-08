السعودية اليوم / تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس



تونس 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 83 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 5124 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 94 شخصًا، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

03:17ت م

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تونس 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسسجّلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 5124 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 94 شخصًا، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.// انتهى //03:17ت م0283

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