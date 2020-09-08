مليشيا الحوثي تعلق الرحلات الجوية لمطار صنعاء ابتداء من الأربعاء

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

قالت مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في بيان الاثنين، إنها ستعلق كل رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي بسبب نقص الوقود وذلك بدءا من يوم الأربعاء.



وجاء ذلك في تصريحات لزكريا الشامي وزير النقل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا خلال فعالية بصنعاء، نقلتها وكالة الأنباء “سبأ” التابعة للحوثيين.

وقال الشامي إنّ "استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة يتسبب في كارثة إنسانية على الشعب، خاصة المرضى في المستشفيات والأطفال حديثي الولادة".

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ويعد مطار صنعاء الدولي، منفذا أساسيا لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية كالصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفين الأمميين.

ونهاية يوليو الماضي، رفضت جماعة الحوثي مبادرة للحكومة اليمنية لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر ميناء الحديدة.

واشترطت الحكومة في مبادرتها، أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى الميناء في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين. وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من شح كبير في الوقود منذ أشهر، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز عشرين سفينة نفط، فيما تقول الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي نهبت 66 مليون دولار خلال الأشهر الماضية، من إيرادات السفن النفطية التي تم الاتفاق مسبقا على أن تخصص لتسليم رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد.