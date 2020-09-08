الحوثيون يغيرون أسماء المدارس إلى أخرى ايرانية

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أصدرت تنظيم ميليشيا الحوثي، الإثنين، قراراً يتضمن بتغيير أسماء المدارس الأهلية والخاصة في مناطق الخاضعة تحت سيطرتها.



ونقل موقع "وكالة 2 ديسمبر" الإلكتروني، أن القرار الموقع من قبل المدعو عبدالله النعمي المعين من قبل الحوثي وكيلاً لوزارة التربية، اشتمل في بنده الأول على تغيير مسمى المدارس الأهلية ذات المسمى الأجنبي أو العربي أو تلك التي تحمل اسم دولة من دول التحالف.

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وأشار تربويون إلى أن القرار يعني استهداف أسماء عشرات المدارس، بعضها بأسماء دول أو شخصيات عربية، أسوة بقرارات سابقة بتغيير أسماء تاريخية، عربية وإسلامية، لمدارس حكومية بأسماء شخصيات تعتبرها الميليشيا الموالية لإيران مقدسة وفقاً لمعتقدها.

وتعمل ميليشيا الحوثي منذ استيلائها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر (أيلول) 2014، على تكثيف أنشطتها في إجبار مؤسسات الدولة والمواطنين على الانخراط في رؤاها المستوردة من إيران.