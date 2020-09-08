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محمد بن مسعود - الدمام - تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365" في وقت سابق أمس من أن الجهات الأمنية قبضت على شاب؛ تم تداول فيديو يظهر فيه وهو يسيء للفتيات ساخرًا من دخولهن المجال العسكري، فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم رصده في أحد حسابات التواصل الاجتماعي حول إساءة شخص لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية، فقد أسفرت إجراءات البحث - بفضل الله - عن تحديد هوية صاحب الحساب، والقبض عليه، وهو مواطن (في العقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
شرطة القصيم تحدد هوية المسيء للعسكريات: مواطن في العقد الثالثوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-08
تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365" في وقت سابق أمس من أن الجهات الأمنية قبضت على شاب؛ تم تداول فيديو يظهر فيه وهو يسيء للفتيات ساخرًا من دخولهن المجال العسكري، فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم رصده في أحد حسابات التواصل الاجتماعي حول إساءة شخص لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية، فقد أسفرت إجراءات البحث - بفضل الله - عن تحديد هوية صاحب الحساب، والقبض عليه، وهو مواطن (في العقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
12:18 AM
تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365" في وقت سابق أمس من أن الجهات الأمنية قبضت على شاب؛ تم تداول فيديو يظهر فيه وهو يسيء للفتيات ساخرًا من دخولهن المجال العسكري، فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم رصده في أحد حسابات التواصل الاجتماعي حول إساءة شخص لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية، فقد أسفرت إجراءات البحث - بفضل الله - عن تحديد هوية صاحب الحساب، والقبض عليه، وهو مواطن (في العقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
، شرطة القصيم تحدد هوية المسيء للعسكريات: مواطن في العقد الثالث ،
المصدر : الخليج 365
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