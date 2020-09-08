، النيابة العامة تحقق مع المسيء للملتحقات بالقطاع الأمني ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن الدائرة المختصة في النيابة باشرت إجراءات التحقيق مع شخص؛ أساء إلى الملتحقات بالقطاعات الأمنية العسكرية من خلال مقطع فيديو متداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المصدر إن مركز الرصد في النيابة العامة وثَّق إساءة المذكور في وقت سابق؛ وتلا ذلك أصدر معالي النائب العام أمره بالقبض على المذكور بناء على مقتضى المادتَيْن (الـ١٥، والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية بعد إجراءات البحث والتحري، وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من كونه المعني بالإجراء.
وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تتهاون في محاسبة وتجريم كل مَن يتعرض بسوء لرجال الأمن، أو يقلل من جهود الأجهزة الأمنية.
النيابة العامة تحقق مع المسيء للملتحقات بالقطاع الأمنيعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-09-07
صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن الدائرة المختصة في النيابة باشرت إجراءات التحقيق مع شخص؛ أساء إلى الملتحقات بالقطاعات الأمنية العسكرية من خلال مقطع فيديو متداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المصدر إن مركز الرصد في النيابة العامة وثَّق إساءة المذكور في وقت سابق؛ وتلا ذلك أصدر معالي النائب العام أمره بالقبض على المذكور بناء على مقتضى المادتَيْن (الـ١٥، والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية بعد إجراءات البحث والتحري، وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من كونه المعني بالإجراء.
وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تتهاون في محاسبة وتجريم كل مَن يتعرض بسوء لرجال الأمن، أو يقلل من جهود الأجهزة الأمنية.
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
11:42 PM
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
04:36 AM
صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن الدائرة المختصة في النيابة باشرت إجراءات التحقيق مع شخص؛ أساء إلى الملتحقات بالقطاعات الأمنية العسكرية من خلال مقطع فيديو متداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المصدر إن مركز الرصد في النيابة العامة وثَّق إساءة المذكور في وقت سابق؛ وتلا ذلك أصدر معالي النائب العام أمره بالقبض على المذكور بناء على مقتضى المادتَيْن (الـ١٥، والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية بعد إجراءات البحث والتحري، وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من كونه المعني بالإجراء.
وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تتهاون في محاسبة وتجريم كل مَن يتعرض بسوء لرجال الأمن، أو يقلل من جهود الأجهزة الأمنية.
، النيابة العامة تحقق مع المسيء للملتحقات بالقطاع الأمني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تحقق مع المسيء للملتحقات بالقطاع الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.