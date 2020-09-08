، "التعاونية للإسكان" بمكة: نستهدف زيادة نسبة التملك بمنطقة مكة إلى 60 % ،

محمد بن مسعود - الدمام - شرعت بالمشاركة في المشروعات التنموية السكنية بالمملكة والمنطقة

شرعت الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة مكة المكرمة، في استخراج سجل تجاري ورخصتي مطور عقاري وبيع على الخريطة من وزارة الإسكان، للمشاركة في المشروعات التنموية السكنية التي تشهدها المملكة بشكل عام والمنطقة على وجه الخصوص، والعمل على تقليص قوائم الانتظار للباحثين عن مساكن بجودة عالية وأسعار منافسة، مع توفير خيارات وحلول تمويلية عديدة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور عادل الصحفي، إن الاجتماع الأول للجمعية العمومية للأعضاء المؤسسين الذي عقد بمقر الجمعية بجدة مساء اليوم، بحضور مندوب من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، شدد على ضرورة تنفيذ مرتكزات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان، بزيادة نسبة التملك إلى 60 % بنهاية العام الجاري، والوصول إلى 70 % بحلول عام 2030.

وثمّن الصحفي الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان بقيادة المهندس ماجد الحقيل، والتي قامت خلال العام الجاري بضخ 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة تصل إلى 65 مليار ريال، إضافة إلى توفير 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع عبر توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال، وتستهدف خلال العام الجاري تسكين 130 ألف أسرة في منازلها.

وأكد أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة المساهمة الفاعلة في توفير مساكن بجودة عالية وأسعار تنافسية، واتفقوا على استخراج سجل تجاري ورخصة مطور عقاري من وزارة الإسكان، ورخصة أخرى للبيع على الخريطة من (وافي)، وشهد الاجتماع إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وانتخاب المهندس فؤاد جويد الشريبي عضوًا بمجلس الإدارة.

ولفت إلى أن الاجتماع تخلله مداخلات لأعضاء الجمعية، ركزت على حاجة منطقة مكة المكرمة الماسة إلى توفير مساكن بأسعار تنافسية، وشددت على أهمية زيادة نسبة التملك في المنطقة إلى 60 % وأكثر، بما يواكب رؤية المملكة، وما تقوم به الدولة من دعم لا محدود للعمل التعاوني، والذي يؤكد الرغبة الجادة في إنشاء كيانات اقتصادية تعاونية تشاركية، تخدم المجتمع بجميع فئاته تحت مظلة ورعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان، بما يحقق التنمية المستدامة، ويتوافق مع بيئة المجتمع السعودي، إضافة إلى مساهمة الجمعيات التعاونية في الاستثمارات الآمنة برعاية القيادة الرشيدة.

شهد اللقاء مشاركة الأعضاء المؤسسين عبر برنامج زوم، حيث طرحوا مرئياتهم ومقترحاتهم بجدول الأعمال، كما شهد اللقاء استعراض عددٍ من الخطط والمشروعات التي تتطلع الجمعية للقيام بها خلال الفترة القادمة.

ونوه رئيس الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة مكة المكرمة بجهود وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان على موافقتهما ودعمهما اللا محدود في إنشاء الجمعية التعاونية وانطلاقتها في آفاق أرحب بما يُسهم في التنمية العمرانية وفق رؤية الوطن، وبدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وحرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة للمواطن.