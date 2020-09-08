مصير الأب معنف طفله بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن والد الطفل المعنف بالرياض، تم ضبطه بواسطة الجهات الأمنية وتحويله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن والد الطفل المعنف بالرياض، تم ضبطه بواسطة الجهات الأمنية وتحويله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. وأكدت الوزارة أن وضع الطفل الآن مطمئن وأنه يتمتع بصحة جيدة. وكان مقطع فيديو مروع قد تم تداوله، رصد تعنيف أب لنجله الصغير بتصرفات وحشية، انتقامًا من طليقته. اقرأ أيَضًا:

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