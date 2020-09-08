شكرا لمتابعة خبر عن مقيم يسيء لبنات المملكة ومطالب بمحاسبته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أساء مقيم سوري الجنسية للسعوديات، ولم يكتفي بذلك بل استمر في التطاول على منتقديه من المواطنين، بالسب والقذف.

وفي هذا السياق علق المستشار القانوني عبدالله بن عبدالرحمن الجريد، مؤكدًا أن التطاول على النساء السعوديات خطر أحمر، قائلا: " لن نسمح لك أو لغير بالمساس بهن بأي تصرف أو حتى كلمة " .

وطالب مواطنون الجهات المسؤولة بمحاسبته ومعاقبته ليكون عبرة لكل من يتعدى حدوده مع النساء.