شكرا لمتابعة خبر عن مواطن ينقذ مشروع والدته من الإفلاس بمقطع فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حاول مواطن شاب بالأحساء إنقاذ مشروع والدته من الإفلاس، بسبب الإقبال الضعيف.
وأوضح الشاب في مقطع فيديو، أن والدته اقترضت من أجل تأسيس مقهى إلا أن اقبال الزبائن عليه ضعيفًا، مناشدًا المواطنين بالذهاب إلى المقهى والتظاهر بأنهم لا يعرفوه بهدف إسعاد والدته.
كما وعد الشاب بمنح القادمين إلى المقهى عرضًا جيدًا، ليلقى المقطع تداولا واسعًا بهدف مساعدة والدة الشاب، التي ظهرت حزينة في المقطع جالسة بالمقهى الخالي من الزبائن.
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