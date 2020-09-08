خادم الحرمين يتصل بماكرون.. والرئيس الفرنسي يشيد بالعلاقات مع السعودية

استعرضا جهود مجموعة الـ20 في مواجهة جائحة كورونا
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، للعمل على ما فيه منفعة للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة كورونا.
كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
وقد نوّه الرئيس الفرنسي بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيدًا بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.
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