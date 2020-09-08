السعودية اليوم / شرطة منطقة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة



سكاكا 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

تتابع شرطة منطقة الجوف خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

وتقوم شرطة الجوف بتحرير المخالفات بحق المخالف في حال لم يتبع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الزيارة المستمرة للاماكن العامة التي يقصدها سكان المنطقة.

// انتهى //

04:45ت م

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سكاكا 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واستتابع شرطة منطقة الجوف خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بارتداء الكمام وتطبيق التباعد الجسدي أثناء التسوق والتجمعات.وتقوم شرطة الجوف بتحرير المخالفات بحق المخالف في حال لم يتبع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الزيارة المستمرة للاماكن العامة التي يقصدها سكان المنطقة.// انتهى //04:45ت م0287

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