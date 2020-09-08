السعودية اليوم / مصر تسجل 178 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاة



القاهرة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 178 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 900 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 79008 حالة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر بلغ حتى اليوم 100041 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5541 حالة وفاة.

// انتهى //

02:00ت م

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القاهرة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 178 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 11 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 900 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 79008 حالة.وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر بلغ حتى اليوم 100041 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5541 حالة وفاة.// انتهى //02:00ت م0281

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