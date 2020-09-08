السعودية اليوم / السنغال تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

سجلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 27 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيانها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 14014 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 291 حالة وفاة.

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00:16ت م

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دكار 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسسجلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 27 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيانها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 14014 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 291 حالة وفاة.// انتهى //00:16ت م0278

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