السعودية اليوم / شرطة القصيم : القبض على شخص أساء لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية



بريدة 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واس

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأنه إشارةً إلى ما تم رصده في أحد حسابات التواصل الاجتماعي ، حول إساءة شخص لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية ، فقد أسفرت إجراءات البحث - بفضل الله - عن تحديد هوية صاحب الحساب والقبض عليه ، وهو مواطنٌ ، ( في العقد الثالث من العمر ) ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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23:35ت م

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