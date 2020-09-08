السعودية اليوم / مدير تعليم محايل عسير يواصل جولاته التفقدية على المدارس بمكتب التعليم بمركز قنا



محايل 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

واصل مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم جولاته التفقدية على العديد من المدارس التابعة للإدارة، للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

ووقف آل شريم خلال جولته التي شملت المدارس في مكتب التعليم في مركز قنا على آلية توزيع المقررات الدراسية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من

واطلع على أعمال المدارس وجهودها والتأكد من تقديم الخدمات للطلاب وأولياء الأمور من خلال مراكز دعم التقنية في كل مدرسة التي تسهل تقديم الخدمات التعليمية لطلاب المدارس, وعلى مركز الدعم والمساندة لمنصة مدرستي الذي جُهِّز في المدرسة، كما تفقد سير العمل بمدرسة أسامة بن زيد الثانوية بقنا.

والتقى آل شريم بقائد المدرسة والعاملين في المركز وعدد من المعلمين والإداريين, الذين يقدمون خدمات الدعم والمساندة بشكل يومي لطلاب المدرسة.

واستمع لشرح من مدير المكتب ومن المشرف الزائر موسى حمزة ومن قائد المدرسة عبدالله آل زيلع وفريق عمله, مطلعاً على جهود الإرشاد الطلابي وجاهزية مركز الدعم الفني والتقني لتذليل الصعوبات التي قد تواجه الطالب وولي أمره فيما يخص "

وأشار آل شريم إلى أن الزيارة تأتي ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعزيز الجهود الميدانية التعليمية، وتحفيز الكوادر التعليمية والإدارية بما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

ونوّه بجهود مديري مكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والجاهزية بما يسهم في عام دراسي ناجح ومتميز.

// انتهى //

23:18ت م

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محايل 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسواصل مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم جولاته التفقدية على العديد من المدارس التابعة للإدارة، للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد للعام الدراسي الجديد.ووقف آل شريم خلال جولته التي شملت المدارس في مكتب التعليم في مركز قنا على آلية توزيع المقررات الدراسية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد واطلع على أعمال المدارس وجهودها والتأكد من تقديم الخدمات للطلاب وأولياء الأمور من خلال مراكز دعم التقنية في كل مدرسة التي تسهل تقديم الخدمات التعليمية لطلاب المدارس, وعلى مركز الدعم والمساندة لمنصة مدرستي الذي جُهِّز في المدرسة، كما تفقد سير العمل بمدرسة أسامة بن زيد الثانوية بقنا.والتقى آل شريم بقائد المدرسة والعاملين في المركز وعدد من المعلمين والإداريين, الذين يقدمون خدمات الدعم والمساندة بشكل يومي لطلاب المدرسة.واستمع لشرح من مدير المكتب ومن المشرف الزائر موسى حمزة ومن قائد المدرسة عبدالله آل زيلع وفريق عمله, مطلعاً على جهود الإرشاد الطلابي وجاهزية مركز الدعم الفني والتقني لتذليل الصعوبات التي قد تواجه الطالب وولي أمره فيما يخص " منصة مدرستي " وتسهيل استمرار الرحلة التعليمية.وأشار آل شريم إلى أن الزيارة تأتي ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعزيز الجهود الميدانية التعليمية، وتحفيز الكوادر التعليمية والإدارية بما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.ونوّه بجهود مديري مكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والجاهزية بما يسهم في عام دراسي ناجح ومتميز.// انتهى //23:18ت م0274

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