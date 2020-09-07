شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة عامل أجنبي ورط مواطن في ديون 4 ملايين ريال بسبب "التستر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، على أن "التستر التجاري" عمره في المملكة 40 عاما، مشيرًا إلى أن وجود 10 وزارات وهيئات ومؤسسات تتكاتف لمواجهته.
وقال الحسين خلال حديثه في برنامج " ياهلا " : وقفنا على قصص في التستر التجاري تصلح "أفلام"، منها قصة ذلك السعودي الذي استيقظ صباحا ليجد العامل الأجنبي وقد ورطه في ديون بقيمة 4 مليون ريال".
وأضاف : دينا لجنة إشرافية وزارية لمكافحة التستر التجاري، ومؤشر لقياس أداء ومبادرات كل جهة حكومية في مكافحته، إضافة إلى مؤشر جديد يطلق لأول مرة في التاريخ لقياس حالات الاشتباه في التستر.
وتابع : بعض الناس يرى "التستر التجاري" مصدر دخل، والبعض يراه مخالفة بسيطة، والحقيقة أنه جريمة كبيرة، وسرطان اقتصادي.
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