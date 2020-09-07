شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالبة تبكي من أجل تعلقها بمعلم الرياضيات رغم التعليم عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تحدثت طالبة في المرحلة الإبتدائية تدعى جينات عن سبب بكائها من أجل معلم الرياضيات ومادته. تحدثت طالبة في المرحلة الإبتدائية تدعى جينات عن سبب بكائها من أجل معلم الرياضيات ومادته. وقالت جينات خلال حوارها عبر برنامج " يا هلا ":" معلم الرياضيات هو أحلى من مدرسة الرياضيات "، موجهة رسالة لعملائها في المرحلة الإبتدائية:" شدوا حيلكم والدرجات أهم شئ ". ومن جانبه، أشار علي القحطاني معلم الرياضيات إلى ورود ملاحظات تقيمية عبارة عن رسائل إيجابية للمعلم التي تكون دافعا قويا للاستمرار وبذل الجهد لتوصيل المعلومة للطالب. وأوضح القحطاني أن التعليم عن بعد أمر فرض علي الجميع وليس خيارا، مشددا:" يجب علي الجميع أن يبذلوا قصاري جهدهم لنجاح العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة "، موجها رسالة للآباء:" ابذلوا الجهد لتهيئة الجو المناسب للطلاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. طالبة تبكي من أجل تعلقها بمعلم الرياضيات رغم التعليم عن بُعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.